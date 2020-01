Black Widow - Neuer 'Special Look'-Trailer zum Marvel-Film

Marvel Entertainment hat einen neuen Trailer zur nächsten großen Kinoadaption aus seinem Comic-Universum veröffentlicht: Zu sehen gibt es neues Material aus Black Widow, dabei dürfen wir unter anderem einen Blick auf den Gegenspieler der titelgebenden Heldin werfen.Manche der Szenen sind zwar schon aus dem ersten Trailer bekannt, Fans können bei einer genaueren Sichtung des Materials aber dennoch einige bisher nicht gezeigte Ausschnitte entdecken. So legt sich Natasha Romanoff (gespielt von Scarlett Johansson) mit dem geheimnisvollen Taskmaster an, der ihren Kampfstil perfekt imitiert und so der eigentlich kampferfahrenen Protagonistin einige Probleme bereitet.Zeitlich ist Black Widow kurz nach den Ereignissen von "Captain America: Civil War" angesiedelt. Kinostart in Deutschland ist am 30. April 2020.