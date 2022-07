Sandman: Netflix zeigt einen neuen Trailer zur Comic-Adaption

Mit Sandman startet im nächsten Monat eine Adaption des gleichnamigen Comics bei Netflix . Ein neuer Trailer zeigt jetzt, wie die Wachwelt und (Alb-)Traumwelt miteinander kollidieren und ein Chaos entstehen lassen, das der Protagonist wieder in Ordnung bringen muss.So wie in Neil Gaimans preisgekrönter Comicreihe steht auch in Netflix‘ Verfilmung Dream (gespielt von Tom Sturridge) im Mittelpunkt, der den Menschen auch als "Sandman" bekannt ist. Allerdings gerät der Herrscher über unsere Träume für ein Jahrhundert in Gefangenschaft, was offenbar nicht nur für das Reich der Träume weitreichende Folgen hat. Um das Gleichgewicht zwischen den Welten wieder in Ordnung zu bringen, muss Dream durch die Zeit reisen und die Fehler seiner Vergangenheit korrigieren.Sandman startet am 5. August 2022 mit zunächst zehn Episoden.