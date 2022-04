Thor: Love and Thunder - Erster Trailer zum göttlichen Action-Spaß

Götter, Action und jede Menge Spaß

Thors weibliche Seite

Nach doch signifikanten Corona-bedingten Startschwierigkeiten rollt die Marvel Cinematic Universe (MCU)-Maschine nun wieder auf Hochtouren, demnächst startet Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nun gibt es den ersten Blick auf den Film, der danach kommt, nämlich Thor: Love and Thunder.Die Marvel Studios haben am Osterwochenende den MOCU-Fans der derzeit populärsten Kinoreihe ein Geschenk gemacht, denn es gab den ersten Teaser-Trailer zu Thor: Love and Thunder. Dieser heißt zwar Teaser, zeigt aber doch viele Einblicke auf das vierte Solo-Abenteuer des von Chris Hemsworth gespielten nordischen Gottes bzw. Superhelden.Und bereits bei diesem Teaser-Trailer kann man sehen, dass Regisseur Taika Waititi dort weitermacht, wo er mit Thor: Ragnarok aufgehört hat - nämlich einen knallbunten und vor allem unterhaltsamen, humorvollen und selbstironischen Film. Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang auch die zweiten Aushängeschilder der Nicht-so-ernstnehmen-Fraktion im MCU, nämlich die Guardians of the Galaxy (zumindest Teile davon, denn Gamor, Rocket und Groot sind offenbar anderwärtig beschäftigt).Bösewicht ist dieses Mal der von Christian Bale gespielte Gorr the God Butcher, dieser ist, wie man dem Namen herauslesen kann, ein Götter-Schlächter. Der Teaser-Trailer gibt uns aber auch einen ersten Blick auf die vielleicht wichtigste Entwicklung des Filmes, nämlich Natalie Portman alias Jane Foster alias Mighty Thor.Denn in Thor: Love and Thunder nimmt die Astrophysikerin, die den nordischen Gott bei seiner Verbannung auf die Erde entdeckt bzw. trifft, den Mjölnir-Hammer selbst in die Hand - sie wird zum weiblichen Thor. Wie und warum sie zur neuen Göttin des Donners wird, werden wir im Film sicherlich erfahren. Und zwar ab dem 8. Juli 2022 bzw. zwei Tage früher in den deutschen Kinos.