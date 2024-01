Top-Deal: AVM FritzFon X6 bei Media Markt & Saturn zum Bestpreis

Das AVM FritzFon X6 erhaltet ihr heute bei Media Markt und Saturn zum stark reduzierten Preis. Das für die FritzBox-Router optimierte DECT-Telefon ist für günstige 77 Euro erhältlich. Der Nachfolger des ebenso beliebte FritzFon C6 erreicht somit einen neuen Bestpreis.

Im FritzBox-Ökosystem zu Hause

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt: so günstig wie jetzt war das AVM FritzFon X6 noch nie. Mit einem Preis von nur 77 Euro können die Online-Shops von Media Markt und Saturn durchaus überzeugen. Angeboten wird das Festnetztelefon für Fritz­Boxen sowohl in der weißen als auch in der schwarzen Farbvariante. Die Lie­fe­rung erfolgt versandkostenfrei, auch eine Abholung ist möglich."AVM kombiniert den Look des FritzFon C5 mit den technischen Features des FritzFon C6 und wertet das Paket mit einem hellen IPS-Display auf. Nutzt man die Vorteile der FritzBox und eventuell sogar die Smart-Home-Funktionen, erhält man ein zeitgemäßes Festnetztelefon, für das sich die Investition lohnt."Technisch setzt das FritzFon X6 auf einen 2,4 Zoll großen IPS-Bildschirm, der im Vergleich zu älteren AVM-Telefonen vollständig laminiert wurde. Das heißt: die Lücke zwischen Display und Schutzglas verschwindet komplett. Weiterhin bringt das X6 nur knapp 100 Gramm auf die Waage und bietet den bekannt kantigen Look des einst beliebten FritzFon C5.Zusätzlich bringt AVM eine neue Favo­riten­taste unter, mit der Menüs, Kontakte und Co. per Schnellzugriff zügig auf­ge­ru­fen werden können. Die Ak­ku­lauf­zeit des FritzFon X6 liegt bei etwa 16 Stunden Gesprächs- und 12 Tagen Stand-by-Zeit. Dabei unterstützt das DECT-Telefon HD-Telefonie mit Full-Duplex-Freisprechen und sämtliche Vorteile der FritzBox-Software FritzOS (z.B. Smart-Home-Steuerung und Anrufbeantworter).