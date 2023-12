Siemens-Rabatt: Günstige Geschirrspüler + Gratis-Tabs bei Saturn

Saturn und Siemens bieten euch einen großzügigen Rabatt auf beliebte Geschirrspüler. Kurz vor Weihnachten versorgt man euch zudem mit 100 Gratis-Tabs von Finish. Die Rabattaktion rund um den kostenlosen Halb­jahres­vorrat gilt allerdings nur noch für kurze Zeit.

Wer sich einen neuen oder gar zum ersten Mal einen Geschirrspüler zulegen möchte, sollte sich die "100 Tabs, 100% Sauberkeit"-Aktion von Saturn und Siemens auf jeden Fall genauer ansehen. Die Aktionsgeräte vom deutschen Traditionsunternehmen sind aktuell nicht nur stark reduziert, sondern kommen auch gleich mit einer Dreingabe in Form von 100 Finish-Premium-Tabs.Entscheidet euch bis zum 31. Dezember 2023 für eines der reduzierten Siemens-Aktionsmodelle und registriert euren Geschirr­spüler im Nachgang beim Hersteller. Wer sich bis zum 31. Januar 2024 anmeldet, erhält kurz darauf 100 Finish-Ultimate-Tabs geschenkt.Im Preisbereich zwischen 569 Euro und 750 Euro dreht sich die Rabattaktion bei Saturn gänzlich um die Siemens iQ300-Geschirrspüler - die Bestseller des Herstellers. In dieser soliden Mittelklasse überzeugt das Preis-Leistungs-Verhältnis und man ermöglicht bei Saturn die Auswahl aus freistehenden, teil- und vollintegrierbaren Spülmaschinen.Auch in der Mittelklasse gehören die Siemens iQ300-Geschirrspüler zu den besten ihrer Art. Die patentierte VarioSpeed-Option des Herstellers verspricht eine schnelle, gründliche Reinigung und für den Hauch von Smart Home können viele Modelle sogar mit der bekannten Siemens Home Connect App verbunden und gesteuert werden. Weiterhin überzeugen die Aktionsmodelle mit variablen Flex-Körben und viel Platz für Teller, Töpfe, Tassen, Weingläser und Co.Wer seine Bestellung bis zum 17. Dezember bei Saturn aufgibt, wird nochmit einem Siemens-Geschirrspüler beliefert. Alternativ kann natürlich während der Online-Bestellung auch eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.