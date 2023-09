Microsoft bringt großes WSL-Update mit vielen neuen Features

Das Windows Subsystem for Linux (WSL) bekommt jetzt ein großes Update. Microsoft hat die Version 2.0.0 jetzt als Preview für Tester bereitgestellt . Bei der Entwicklung wurden hier zahlreiche Stellschrauben gedreht und experimentelle Features hinzugefügt.

Microsoft

Speicher wird wieder frei

Windows Subsystem for Linux: Die Neuerungen in Version 2.0.0

Eine Firewall für alle

Eines der wohl wichtigsten neuen Features dürfte für so manchen Nutzer die automatische Speicherrückgewinnung sein. Diese sorgt zukünftig für eine dynamische Speicherbelegung der virtuellen Maschine, in der die Linux-Umgebung intern läuft. Bisher wird Speicherplatz nicht wieder direkt frei, wenn er nicht mehr für Linux-Anwendungen mit ihren Daten benötigt wird.Darüber hinaus wird mit dem aktuellen WSL-Update das "Mirrored Mode Networking" eingeführt. Dabei handelt es sich um einen neuen Netzwerkmodus, der nicht nur verschiedene neue Funktionen bietet, sondern auch die Netzwerkkompatibilität verbessert. Integriert sind hier beispielsweise IPv6- und Multicast-Unterstützung, verbesserte Netzwerkkompatibilität für VPNs und die Möglichkeit, sich vom lokalen Netzwerk aus mit der WSL-VM und von der Linux-VM aus mit Windows-Servern zu verbinden.Craig Loewen, Programm-Manager der Windows Developer Platform, erklärte weiterhin, dass man in WSL 2.0.0 auch DNS-Tunneling integriert hat. "Diese Funktion sollte die Netzwerkkompatibilität verbessern, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass Sie innerhalb von WSL keine Netzwerkverbindung haben", erklärte er.WSL verfügt jetzt außerdem über eine Hyper-V-Firewall-Funktion, die Windows-Firewall-Regeln übernimmt und erweiterte Verwaltungsoptionen für die WSL-VM bietet. Darüber hinaus sorgt die neu eingeführte "autoProxy"-Funktion dafür, dass WSL nahtlos Proxy-Informationen von Windows nutzt, was die Netzwerkkompatibilität ebenfalls weiter verbessern sollte.Einige dieser neuen Funktionen wie der gespiegelte Netzwerkmodus, das DNS-Tunneling und die Hyper-V-Firewall werden nur für Windows Insider im Release Preview Channel mit Windows 11 22H2 bereitgestellt, wenn diese mindestens die Windows 11 Build 22621.2359 installiert haben.