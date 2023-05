Weg vom Bildschirm: Klassische Flipper-Geräte verkaufen sich wieder

Wie nahezu alle Spielautomaten und Arcade-Systeme hat auch der Flipper seine großen Tage lange hinter sich. Allerdings gibt es derzeit eine Neubelebung der Pinball-Szene - sowohl in Spielhallen als auch im Privaten finden die Geräte wieder mehr Nutzer.

Fortschritt auch hier

Zusammenfassung Flipper erleben Neubelebung: Spielhallen, Privatnutzung, Verkauf, Turniere

1980er- & 1990er: Videospiele verdrängen Flipper

Seit 2008: Verkäufe jährlich um 15-20% gestiegen

Neue Automaten mit Internetverbindung & Online-Profilen

Stern-Automaten erzielen fünfstellige Preise

IFPA: 8300 "offizielle" Turniere im letzten Jahr

Vor zwanzig Jahren schien der Flipper auf dem absteigenden Ast zu sein. In den 1980er- und 1990er-Jahren verdrängten Videospiele die mechanischen Geräte vom Markt, und Heimspielkonsolen nahmen den Spielhallen Marktanteile ab. Im Jahr 2000 schloss WMS, der damals größte Hersteller von Flipperautomaten der Marken Bally und Williams, seine verlustbringende Abteilung.Nach einer Durststrecke ging es dann aber wieder nach oben, wie aus einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Economist hervorgeht. Immer mehr Nutzer kamen zu dem Schluss, dass viele Computerspiele nicht ansatzweise so viel Spaß machen, wie die Nutzung eines echten Flippergerätes. Die Verkäufe neuer Modelle seien seit 2008 jedes Jahr um 15 bis 20 Prozent gestiegen, sagte Zach Sharpe von Stern Pinball, der nach der Schließung von WMS der letzte verbliebene große Hersteller ist."Wir haben nicht zurückgeblickt", erklärte er. Nächstes Jahr zieht das Unternehmen in eine neue Fabrik in den nordwestlichen Vororten von Chicago um, die doppelt so groß ist wie die jetzige. Der Verkauf von Gebrauchtmaschinen ist sogar noch lebhafter - einige Besonderheiten, wie Sterns Pinball-Automat zum Thema Game of Thrones, können Preise im fünfstelligen Bereich erzielen. Josh Sharpe, Zachs Bruder und Präsident der International Flipper Pinball Association, sagt, dass die IFPA im letzten Jahr 8300 "offizielle" Turniere genehmigt hat, eine vierfache Steigerung gegenüber 2014.Als Grund für die Ursache sieht man bei den Experten vor allem die Nostalgie. Die Generation, die in den 1980er- und 1990er-Jahren mit Flippern in Spielhallen aufgewachsen ist, ist jetzt in einem Alter, in dem sie über ein ausreichendes Einkommen verfügt und Kinder hat, mit denen sie diese Games spielen möchte. Bei aller Begeisterung für die alten Geräte macht aber auch der Fortschritt vor dem Sektor nicht halt. Neuere Stern-Automaten sind jetzt mit dem Internet verbunden, sodass sich die Spieler einloggen und ihre Spielstände in ein Online-Profil hochladen können.