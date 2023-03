Waipu.tv plus Dazn: Kombi-Angebot für kurze Zeit für unter 20 Euro

Code DAZN43

Waipu.tv Perfect Plus mit Dazn Standard Jahrespaket

Zusammen nur 20 Euro Waipu.tv Perfect Plus mit Dazn Standard Jahrespaket

Haben Sie bereits ein aktives Dazn-Abonnement, können Sie im Rahmen der Accountverknüpfung auf das Kombi-Angebot wechseln und die Zahlart auf "Waipu.tv" ändern. Dafür nutzen Sie bitte bei der Aktivierung von Dazn über das Waipu.tv-Angebot die gleiche E-Mail-Adresse, wie bei dem bestehenden Dazn-Abonnement. ...Wenn Sie bereits Waipu.tv-Kunde sind, können Sie das Kombi-Angebot Waipu.tv Perfect Plus mit Dazn Standard einfach auf dieser Seite buchen. Alternativ können Sie Ihr Paket in Ihrem Account unter "Mein Konto" upgraden. ...Wenn Sie Dazn bereits über einen Drittanbieter nutzen (z. B. Apple, Google oder Amazon), ist ein Wechsel zu Dazn über Waipu.tv ebenfalls möglich. Als weiteren Schritt müssen Sie hier zusätzlich noch Ihren bestehenden Dazn-Vertrag beim jeweiligen Drittanbieter aktiv kündigen. Dazn-Kunden mit einem aktiven Jahresabo können vorerst nicht in das Kombi-Angebot von Waipu.tv wechseln.Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite von Waipu