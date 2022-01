Januar-Angebote: Amazon verkauft Echo-Lautsprecher zum Tiefpreis

Amazon startet mit weiteren Januar-Angeboten und einem großzügigen Rabatt auf viele seiner Echo-Lautsprecher. Der Preisnachlass beträgt bis zu 56 Prozent und neben dem klassischen Alexa-Speaker sind auch die beliebten Modelle der Dot- und Show-Baureihen reduziert.

Tipp: Auch Auch Media Markt und Saturn machen bei der Rabattaktion mit und verkaufen die Echo-Produkte sogar zu einem noch geringeren Preis. Ab einem Warenwert von 59 Euro entfallen zudem die Versandkosten.

Günstige Echo Dot-Modelle und die vielseitige Show-Familie mit Display

Jetzt beim Kauf von Smart-Speakern sparen!

Nach nicht einmal einer Woche senkt der Online-Händler Amazon erneut die Preise seiner smarten Lautsprecher mit Alexa-Sprachassistentin und bietet den Einstieg in die Familien von Echo, Echo Dot und Echo Show bereits ab 21,99 Euro an. Auf der neuen Aktionsseite sind außerdem diverse Schnäppchen für Kindle eBook-Reader, Blink-Kameras, Eero WLAN-Router und Grundig-Fernseher mit vorinstalliertem Fire TV-Betriebssystem zu finden.Die Echo Dot-Lautsprecher bieten den günstigsten Einstieg in die Alexa-Welt, die es nicht nur ermöglicht im Multiroom-Stil Musik von Amazon Music, Spotify, Apple Music und Co. zu streamen, sondern das gesamte Smart-Home zu steuern. Von kompatiblen Lampen über smarte Steckdosen bis hin zu Thermostaten und Lautsprechern versucht Alexa dabei zu helfen, euch den Weg zum Lichtschalter oder einzelnen Geräten zu ersparen. Vor allem personalisierbare Routinen unterstützen dabei, sämtliche Smart-Home-Prozesse einfach und schnell zu automatisieren, um sogar die Strom- und Heizkosten zu senken.Einen Rabatt von bis zu 41 Prozent gewährt Amazon weiterhin auf seine Echo Show-Geräte mit integriertem Display. Mit aktuellen Modellen wie dem Echo Show 5 (49,99 Euro) oder dem Echo Show 8 (89,99 Euro) ist es somit möglich, Videotelefonate zu führen, Filme, Serien und YouTube-Videos wiederzugeben, IP-Kameras anzusteuern oder Kochrezepte direkt in der Küche aufzurufen. Das gelingt nicht nur über vorinstallierte Apps wie Netflix, Chefkoch und Co., sondern auch über diverse Drittanbieter-Skills. Zusätzlich ist der Echo 4 in einem Smart-Home-Bundle mit der Philips Hue-LED erhältlich.