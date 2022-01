Stark reduziert: Amazon verkauft Echo-Lautsprecher zum Sparpreis

Amazon verlängert seinen Rabatt auf Echo-Lautsprecher mit Alexa-Sprachassistentin und bietet die smarten Speaker jetzt bereits ab 19,99 Euro an. Eine Ersparnis von bis zu 60 Prozent ist möglich, auch auf die aktuelle vierte Generation, Show-Modelle und Smart-Home-Bundles.

Vom günstigen Echo Dot 3 bis hin zur Show-Familie mit Display

Jetzt beim Kauf von Smart-Speakern sparen!

Auch im neuen Jahr bleibt der Preisnachlass auf eine Handvoll Amazon Echo-Geräte erhalten. Wer sein Smart-Home mit Alexa aufrüsten oder das Ökosystem erweitern möchte, kann unter anderem beim beliebten Echo Dot (3. Generation) für 19,99 Euro oder dem aktuellen Echo Dot (4. Generation) für 29,99 Euro sowie dem Modell mit Uhr vergleichsweise günstig zuschlagen. Wie üblich handelt es sich um ein "befristetes Angebot", dessen Zeitraum bisher nicht bekannt ist.Die Echo Dot-Lautsprecher bieten den günstigsten Einstieg in die Alexa-Welt, die es nicht nur ermöglicht im Multiroom-Stil Musik von Amazon Music, Spotify, Apple Music und Co. zu streamen, sondern das gesamte Smart-Home zu steuern. Von kompatiblen Lampen über smarte Steckdosen bis hin zu Thermostaten und Lautsprechern versucht Alexa dabei zu helfen, euch den Weg zum Lichtschalter oder einzelnen Geräten zu ersparen. Vor allem personalisierbare Routinen unterstützen dabei, sämtliche Smart-Home-Prozesse einfach und schnell zu automatisieren, um am Ende des Tages eventuell sogar die Strom- und Heizkosten zu senken.Einen Rabatt von bis zu 41 Prozent gewährt Amazon weiterhin auf seine Echo Show-Geräte mit integriertem Display. Mit aktuellen Modellen wie dem Echo Show 5 (49,99 Euro) oder dem Echo Show 8 (84,99 Euro) ist es somit möglich, Videotelefonate zu führen, Filme, Serien und YouTube-Videos wiederzugeben, IP-Kameras anzusteuern oder Kochrezepte direkt in der Küche aufzurufen. Das gelingt nicht nur über vorinstallierte Apps wie Netflix, Chefkoch und Co., sondern auch über diverse Drittanbieter-Skills. Zusätzlich sind viele der Echo-Speaker in diversen Smart-Home-Bundles erhältlich, zum Beispiel in Kombination mit Philips Hue-Geräten.