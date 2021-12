Bose SoundLink Flex: Robuster Outdoor-Lautsprecher vorgestellt

Bose stellt mit dem SoundLink Flex einen neuen Bluetooth-Lautsprecher vor und kündigt diesen mit einer "revolutionären Leistung für ein mobiles Klangerlebnis" an. Der robuste, wetterfeste Kompakt-Speaker soll in wenigen Tagen zu einem Preis von unter 170 Euro erhältlich sein.

Viel Technik auf kleinem Raum

Bose

Nach dem auch heute noch beliebten SoundLink Mini II und einem "Revolve"-Ausflug in den 360-Grad-Sound zeigt sich Bose jetzt mit einem neuen Bluetooth-Lautsprecher in klassischer, kompakten Form. Der SoundLink Flex soll vor allem aufgrund der hauseigenen "PositionIQ"-Technologie punkten, welche die Ausrichtung des Speakers automatisch erkennt und den Klang entsprechend optimiert. Dabei soll es egal sein, ob der kabellose Lautsprecher aufrecht steht, auf dem Rücken liegt oder per Schlaufe aufgehängt wird.Zeitgemäß ist der Bose SoundLink Flex nach IP67-Standard gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Außerdem verspricht das Unternehmen eine theoretische Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Allgemein scheint sich der neue Lautsprecher vorrangig an Outdoor-Nutzer zu richten, was durch ein Silikongehäuse und einem Abdeckgitter aus pulverbeschichteten Stahl unterstrichen wird. Stürze sollen dem Speaker nur wenig ausmachen und alle Oberflächen sind vor Rost und UV-Licht geschützt.Technisch verspricht Bose einen klaren Sound mit tiefen Bässen und einer hohen Lautstärke für die In- und Outdoor-Nutzung. Dafür kommt ein maßangefertigter Schallwandler zum Einsatz, der mit zwei gegenläufigen Passivradiatoren kombiniert wird. So will man die Vibrationen in eine "kraftvolle Audioausgabe" umwandeln. Die DSP-Technologie (Digital Signal Processing) soll zudem Verzerrungen minimieren, um einen natürlich und vollen Klang zu erzeugen. Ob dieser in der Praxis überzeugen kann, bleibt abzuwarten.Bei einer Abmessung von 20,1 x 5,2 x 9 cm (B x T x H) bringt der Bose SoundLink Flex knapp 600 Gramm auf die Waage. Die Markteinführung soll am 16. Dezember zu einem Preis von 169,95 Euro erfolgen. Verfügbar ist der Bluetooth-Lautsprecher in den Farben Schwarz, White Smoke und Stone Blue.