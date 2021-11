Blau bietet keine Postpaid-Tarife mehr im lokalen Handel an

Der Mobilfunkanbieter Blau hat die Vermarktung einiger Angebote über den lokalen Handel gestoppt. Bisher konnte man die Postpaid-Tarife von Blau auch bei vielen Einzelhändlern bekommen, zum Jahreswechsel ist Schluss damit.

o2 Blue All-in-Tarife

Was wird aus dem Angebot?

Das berichtet das Online-Magazin Teltarif . Der Mutterkonzern Telefonica hat demnach zugunsten von neuen O2-Tarifen entschieden, dass die bisherigen Vertriebspartner in den Shops und Verkaufsstellen vor Ort nicht mehr die Blau-Postpaid-Tarife anbieten sollen. Das geht aus einem Schreiben hervor, welches Teltarif vorliegt. Kai Zalisz, Vice Presi­dent Large Retail & Indi­rect Sale bei o2 kündigte gegenüber den Vertriebspartnern an, dass die Umstel­lung zum vierten Quartal 2021 startet.Die Vermark­tung von Blau an Neukunden wird gestoppt, stattdessen soll im Fach­handel direkt auf die Haupt­marke o2 hingewiesen werden.erie Zielgruppe sollen nun Tarife mit den neuen o2 Blue All-in-Verträgen angeboten werden. Für "preis­sen­siblen Kunden", so heißt es bei Telefonica, seien diese Tarife anzubieten. Ab dem 1. Januar 2022 wird die Vermarktung dann komplett eingestellt, Blau-Laufzeitverträge sind dann nur noch direkt über blau.de abschließbar.Für Bestandskunden ändert sich damit aber zunächst einmal gar nichts. Laut einer Stellungnahme von Telefonica wird auch keine Umstellung geplant, heißt es bei Teltarif. Es betrifft nur neue Verträge und auch nur Postpaid-Angebote im Handel, also weder Prepaid-Angebote, noch geht es um den direkten Online-Vertrieb über Blau.de. Vermutlich will der Konzern damit nur die neuen o2 Blue All-in-Tarife stärken und weniger Provisions-Kosten für den Blau-Vertrieb haben.Interessant ist dabei, dass es derzeit verstärkte TV-Werbung mit dem Motto "SIM ohne Simsalabim" für die Laufzeit-Tarife über blau.de gibt.