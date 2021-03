American Express Blue: Mehr als nur eine kostenlose Kreditkarte

(Anzeige) Egal ob beim Online-Shopping, dem Wocheneinkauf im Supermarkt oder der Taxifahrt, Kreditkarten gehören zu den wichtigsten Zahlungsmitteln. Dass aus einer kleinen Plastikkarte noch viel mehr werden kann, zeigt jetzt die kostenlose American Express Blue Card

Dauerhaft kostenlose Kreditkarte

35 Euro Startguthaben + Amex Offers

Alle Transaktionen im Blick mit der Amex App

Unterstützung von Apple Pay via iPhone & Apple Watch

Sicher online Bezahlen dank Amex SafeKey

Membership Rewards Bonusprogramm für 2,50€/Monat

Kostenlose Zusatzkarte inklusive

Amex Blue Jetzt kostenlos beantragen

Weltweite Akzeptanz vom Supermarkt bis in den Bäcker

Exklusive Amex Offers als besonderes Schmankerl

Kostenlose Kreditkarten mit 35 Euro Guthaben

American Express

Mit der Blue Card geht American Express neue Wege. Das gilt nicht nur für die dauerhaft ent­fal­len­de Jahresgebühr und das 35-Euro-Startguthaben , sondern für das gesamte Öko­sys­tem des Finanzunternehmens. Neben einer schnellen, einfachen und vor allem sicheren Bezahlung erhalten Kunden den Zugriff auf die umfangreiche Amex App, die auf dem Smart­phone den Dreh- und Angelpunkt für sämtliche American-Express-Services darstellt. Vom Kontostand über Membership Rewards und Apple Pay bis hin zu lohnenswerten Rabatten mit Amex Offers." Ein Satz, den man immer wieder hört und mittlerweile belächeln kann. In den letzten Jahren konnte American Express seine Akzeptanzstellen weltweit auf viele Millionen ausweiten und gerade hierzulande wird die Blue Card nahezu überall akzeptiert. Das gilt für Supermärkte wie Rewe und Kaufland, Dis­coun­ter wie Aldi, Netto und Lidl sowie Baumärkte und Drogerien von Hellweg über Horn­bach bis dm und Müller, genauso wie für viele Restaurants oder den Bäcker nebenan.Es sind die Vielzahl an Möglichkeiten und Funktionen, mit denen sich American Express vom Einheitsbrei des Finanzdschungels abheben kann. Durch das automatische Punktesammeln im Membership Rewards Programm könnt ihr auf die vielen Bonuskarten in eurer Geldbörse verzichten und dank der frühen Integration in das Apple Pay-System reicht allein euer iPhone aus, um Zahlungen im Handel durchzuführen. Alle Online-Käufe werden durch Amex SafeKey abgesichert, einer sicheren Zwei-Faktor-Authentifizierung, die im Hintergrund aktiv ist und euch bestmöglich vor Betrügern schützt.Überzeugen kann die American Express Blue Card weiterhin mit seinen ausgewählten "Amex Offers", den exklusiven Deals der Kreditkarte. Diese richten sich dabei nicht nur an Kunden mit Hang zur Business-Zeitung oder dem Snack an der Tankstelle, sondern auch an den Win­Future-Leser mit großem Interesse an Technik und Software. Sei es ein 100 Euro Gut­schein für den Dell Online-Shop oder ein 40 Prozent Rabatt auf die Dropbox-Cloud. Die nützlichen und sofort einlösbaren Angebote können dabei einfach in der Amex App aktiviert werden. Getreu dem Prinzip: Bezahlen, punkten und sparen.