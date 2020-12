Endlich geschafft: Wir wünschen einen guten Rutsch ins Jahr 2021!

Es ist vollbracht. Auch dieses äußerst ungewöhnliche Jahr haben wir hin­ter uns gebracht. Wie so viele andere Menschen in dieser Zeit, waren wir so wenig unterwegs wie nie zuvor. Trotzdem tut nun etwas Erholung durchaus gut.

Alles fließt...

Manch einer wird sich noch erinnern: Zum Jahresbeginn fand die CES noch statt, als es dann aber in Richtung des Mobile World Congress ging, überschlugen sich die Meldungen: Ein Aussteller nach dem anderen sagte ab, neue Messe-Konzepte wurden erarbeitet und am Ende kam dann die komplette Absage. Kurz darauf haben auch wir unsere Redaktion als gemeinsames Büro geschlossen. Fortan also Homeoffice. Oder wie wir Nerds und Geeks es nennen: Unser liebster Lebensmittelpunkt.Viele Leute mussten sich nun erst einmal daran gewöhnen, sich zuhause zu verschanzen und hauptsächlich über die digitalen Kanäle mit der Außenwelt zu kommunizieren. Für uns war das kein Problem. Trotzdem lässt sich getrost sagen, dass die vergangenen Monate keinesfalls einfacher oder weniger kraftzehrend waren. Immerhin war die Situation nun ja keine freiwillige Entscheidung, sondern diente dem Schutz aller vor diesem verdammten Virus.Trotzdem ordnete sich nicht alles diesem einen Thema unter. Das Jahr ließ auch die Tech-Enthusiasten voll auf ihre Kosten kommen. Auch wenn wir noch nicht viel selbst ausprobieren konnten, ist doch klar, dass man in Redmond bei Microsoft intensiv an Ideen arbeitet, wie die Zukunft von Windows & Co. aussehen können. Apple zeigte eindrucksvoll, dass man vollwertige Rechner-Umgebungen auf ARM-Basis bereitstellen kann. Und diverse Zukunftstechnologien, mit denen es uns vielleicht doch noch gelingt, die Klimakrise zumindest zu bremsen, machten ordentliche Schritte nach vorn.Insofern können wir alle uns auf die Zeit freuen, in der unser aller Alltag nicht mehr von der Pandemie bestimmt wird. Wie für viele andere wird es aber auch für das WinFuture.de-Team nicht einfach wieder dahin gehen, wo wir vor der Corona-Zeit standen. Der bisherige Redaktionssitz muss dringend umgebaut werden und wir ziehen um. Und da sich bei vielen von uns im persönlichen Leben große Veränderungen ergeben haben, wird es auch dabei neue Strukturen geben.Eines aber ändert sich nicht: Wir werden weiterhin an allen 365 Tagen des Jahres 2021 für euch da sein und über die neuesten Entwicklungen aus der Tech-Welt berichten. Bis dahin lassen wir die letzten Stunden des alten Jahres nun aber in angemessener Ruhe ausklingen.