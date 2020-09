Neue Technik-Deals: Bis zu 40 Prozent Rabatt in der NBB Black Week

Die letzten Tage der großen NBB Black Week sind angebrochen. Nutzt die Chance bis Montag, um euch die stark reduzierten Technik-Angebote von Notebooksbilliger.de zu sichern. Der Online-Händler bietet nur für kurze Zeit einen Rabatt von bis zu 40 Prozent. (Anzeige)

28. September (Montag)

Starker Rabatt auf Laptops mit Intel- und AMD-CPUs

SSDs, Festplatten und SD-Karten bis zu 30 Prozent reduziert

Weitere Bestseller-Schnäppchen von Notebooksbilliger

Notebooksbilliger.de

Schnell sein lohnt sich, denn die Black Week findet bei Notebooksbilliger (NBB) nur noch bis zumstatt. Schnäppchen-Jäger profitieren bis dahin von einem sat­ten Rabatt in Höhe von bis zu 40 Prozent. Dabei stehen jedoch nicht nur Laptops bekannter Marken im Fokus, sondern ein breit gefächertes Angebot an Elektronik. Zu den beliebtesten Kategorien der Rabattaktion gehören neben Notebooks auch Netzwerk-Zubehör, Desktop-PCs, Smartphones, Monitore und PC-Hardware. Bei WinFuture-Lesern sind unter anderem günstige FritzBox-Produkte, SSDs und Festplatten besonders beliebt.Das Lieblingsprodukt auswählen, den Gutscheincode der pas­sen­den Produktseite eingeben und direkt sparen. In diesem Jahr lohnt es sich gleich doppelt, während der Black Week bei Notebooksbilliger zuzuschlagen. Der Online-Shop senkt nämlich nicht nur die Preise, sondern gibt bis zum Jahresende auch die Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent an seine Kunden weiter. Wer das passende Technik-Angebot für sich gefunden hat, sollte nicht lange fackeln. Gerade in den letzten Tagen der Rabattaktion sind viele Artikel sehr schnell ausverkauft.Der Name des Händlers ist Programm: Notebooksbilliger. Natürlich dürfen somit auch in der großen Black Week günstige Laptops mit Windows 10 oder auch ohne Betriebssystem auf keinen Fall fehlen. Der Online-Händler senkt unzählige Modelle bekannter Marken im Preis. Mit dabei sind HP, Lenovo, Acer, ASUS, Dell und Co. Bis zu 25 Prozent Rabatt sind möglich.Die Auswahl ist groß, die Entscheidung liegt bei euch. Lieber ein Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5? Displays mit 13, 15 oder 17 Zoll? Klassisches Notebook oder doch ein flexibles Convertible? Nachfolgend findet Ihr einige tolle Laptop-Bestseller der Rabattaktion.Nicht nur günstige Angebote für Notebooks stehen im Fokus der NBB Black Week, auch in Hinsicht auf Speichermedien kann Notebooksbilliger überzeugen. So gibt es bis Montag noch die Chance auf viele preiswerte SSDs und Speicherkarten. Der Rabatt liegt bei bis zu 30 Prozent. Zu den stark reduzierten Marken gehören unter anderem SanDisk, Western Digital (WD), Crucial und Kingston.Wer hingegen lieber zu einer externen Festplatte für seinen Laptop oder die Spielekonsole greifen möchte, der findet während der Rabattaktion eine große Auswahl an HDDs von Seagate. Die Unternehmen und Marken Verbatim sowie Intenso überzeugen zusätzlich mit tollen Angeboten für klassische USB-Sticks.Abschließend lohnt es sich, weitere Kategorien der NBB Black Week zu durchstöbern. Be­son­ders beliebt sind unter anderem die Schnäppchen aus dem Bereich des Netzwerk-Zubehörs . Bis zu 20 Prozent Rabatt können sich hier sehen lassen. Aber auch die Preise von NAS-Ser­vern und Smart Home-Produkten überzeugen mit einem Preisnachlass von bis zu 40 Pro­zent. Oder man gönnt sich bis zu 30 Prozent Rabatt auf moderne Drucker Hoch im Kurs steht weiterhin die PC-Hardware von Marken wie MSI, ASUS, BeQuiet, Giga­byte und Corsair. Hier gibt es bis zu 25 Prozent Rabatt auf einzelne Komponenten und Netz­tei­le. Zu guter Letzt solltet ihr euch die Software-Deals genauer ansehen. Microsoft-Bundles, Adobe-Pakete und Co. werden hier bis zu 40 Prozent günstigen angeboten.