Premium wohin das Auge reicht: Die neue Samsung Galaxy-Familie

Endlich in Deutschland erhältlich: Samsungs neue Galaxy-Smartphones, Tablets und Wearables. Die Flaggschiffe mit Android 10 und Tizen bieten eine Premium-Ausstattung mit bester Leistung im modernen Design. Wir zeigen euch die neue High-End-Generation. (Anzeige)

Zu den besten Smartphones passen auch die besten Tablets

Samsung bringt die Neuheiten an das Handgelenk und ins Ohr

Beste Samsung-Smartphones, Tablets & Gadgets!

Die neue Galaxy-Generation ist endlich in Deutschland angekommen und wird ab sofort im Online-Shop von Media Markt verkauft. Das Portfolio besteht dabei nicht nur aus den neuen Flaggschiff-Smartphones Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra. Mit dem Galaxy Tab S7+ hat der südkoreanische Hersteller ein leistungsstarkes Android-Tablet im Gepäck, die neue Samsung Galaxy Watch 3 gilt als beste Wahl unter den Smartwatches und die neuen Galaxy Buds Live liefern besten Sound in einem komplett kabellosen Kopfhörer-Design.Im Mittelpunkt der neuen Samsung-Familie stehen die Smartphones Galaxy Note 20 (6,7 Zoll) und Note 20 Ultra (6,9 Zoll). Die ab sofort erhältlichen Premium-Modelle bieten hoch­auf­lö­sen­de OLED-Displays mit bis zu flotten 120 Hz und sind mit ihrem Exynos 990 Acht­kern-Chip für die nächsten Jahre bestens gerüstet. Anspruchsvolle Apps, Spiele und Bu­si­ness-Anwendungen bewältigen die 5G-Androiden mit bis zu 12 GB Ar­beits­spei­cher und groß­zü­gi­gem 512-GB-Speicher mit Leichtigkeit. Hinzu kommt die smarte Steuerung über den präzisen S-Pen (Stift) und Triple-Kameras mit bis zu 108 Megapixeln für professionelle Fotos und Videos in 8K-Auflösung. Und das alles schon zu Preisen ab 925 Euro Mit den beiden Android-10-Tablets Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7+ will sich Samsung zudem die Krone im Bereich der mobilen Computer zurückerobern. Die 11 Zoll und 12,4 Zoll großen Modelle werden von einem schnellen Qualcomm Snapdragon 865 Plus angetrieben, mit bis zu 8 GB RAM ausgestattet und der vielseitige S-Pen liegt direkt dem Lieferumfang bei. Durch die OLED-Displays mit 120 Hz und einem Quad-Speaker-System von AKG in den Flaggschiffen, machen die Tablets nicht nur beim Arbeiten eine besonders gute Figur, son­dern auch im Entertainment- und Gaming-Bereich. Sogar Xbox-Spiele können über die Cloud gestreamt werden. Die Preise starten im Online-Shop von Media Markt ab 681 Euro.Premium-Smartphones und -Tablets sind natürlich noch nicht genug, um die neue Galaxy-Generation zu vervollständigen. Mit der Samsung Galaxy Watch 3 zeigt sich jetzt eine neue Smartwatch mit einer Akkulaufzeit von bis zu 56 Stunden. Hochwertige Materialien wie Edel­stahl und Echtleder kommen hier zum Einsatz. Außerdem feiert die markante, drehbare Lü­net­te ihr Comeback, die neben dem Touchscreen für eine einfache Bedienung sorgt. Was die Uhr sonst noch kann? Mit dabei sind: Fitness-Tracker, Schlafanalyse, EKG, Blut­druck­mes­sung und Sturzerkennung - Alles verpackt in einem klassischen Design samt personalisierbarer Zifferblätter ab nur 418 Euro Über die letzten Jahre konnte der südkoreanische Hersteller zudem im Audio-Bereich deut­li­che technologische Fortschritte erzielen, die jetzt in den neuen Samsung Galaxy Buds Live zu sehen sind. Die True-Wireless-Kopfhörer bieten ei­ne einzigartige, ergonomische Passform, ei­ne aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Akkulaufzeit für bis zu sechs Stunden. Hier treffen ein beeindruckender Live-Sound auf hervorragende Sprachqualität und eine durch­dach­te Funktionssteuerung über ein integriertes Touchpad. Musikgenuss wird groß ge­schrie­ben. Preislich gehen die kabellosen Kopfhörer schon für 184 Euro über die La­den­the­ke im Online-Shop von Media Markt.