Deal: PlayStation 4 heute zum Bestpreis bei Media Markt und Saturn

In ihren Online-Shops bieten Media Markt und Saturn die PlayStation 4 (PS4) jetzt stark reduziert an. Ab 179 Euro Euro zeigt sich die Sony-Kon­sole unter den Angeboten und auch im Bundle mit FIFA 20 und Fort­nite werden Gamer zum Schnäppchen-Preis fündig.

Nur für kurze Zeit: Die PS4 Slim zum Bestpreis bei Media-Saturn

Jetzt beim Konsolen-Kauf richtig sparen!

Günstig im Bundle mit dem Top-Spiel FIFA 20

Sony

Wer die Tage zwischen den Jahren zur Schnäppchenjagd nutzen möchte, der sollte sich die neuen Deals für die Sony PlayStation 4 genauer ansehen. Parallel zum "Frühshoppen" im Media Markt vor Ort und dem großen Jahresfinale bei Saturn online, senken die beiden Elek­tro­nik­händ­ler den Preis der weltweit beliebtesten Spielekonsole deutlich. Die Angebote gel­ten für die so genannte PS4 Slim, wahlweise mit 500 GB oder 1 TB Festplatten-Speicher.Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden für die Ra­batt­ak­tion nicht benötigt. Der Preis­nach­lass ist direkt auf den Produktseiten der Konsolen und im Warenkorb sichtbar. Zu­dem versenden die beiden Shops bis zum 31. Dezember ver­sand­kos­ten­frei. Die Sony Play­Station 4 sollte euch noch dieses Jahr erreichen. Ebenso ist eine Abholung vor Ort mög­lich.Wenn man sich die Sony PlayStation 4 Slim zum Sonderpreis bei Media Markt und Saturn si­chern möchte, sollte man wahrscheinlich schnell eine Entscheidung treffen. Es ist gut mög­lich, dass die beiden Online-Shops die Angebote abseits der Prospekte nur für kurze Zeit auf­recht er­hal­ten, oder dass der Vorrat vergleichsweise schnell erschöpft sein wird. Das Basis-Modell der PS4 Slim mit einer Festplattenkapazität von 500 GB geht heute für 179,99 Euro über den virtuellen Ladentisch, während die 1-TB-Version der PlayStation 4 für 199,99 Euro angeboten wird.Das PS4-Bundle inklusive dem Fußballspiel FIFA 20 wird zusammen mit der PS4 Slim (500 GB) ebenfalls für 199,99 Euro bei Media Markt und Saturn angeboten. Die leistungsstärkere PlayStation 4 Pro gibt es für wenige Stunden lediglich im MediaMarkt vor Ort in den Filialen bis 10 Uhr zum Schnäppchen-Preis von 233 Euro, online kann diese nicht bestellt werden. Doch wer sich den Gang in den Markt sparen möchte und lieber bei der normalen Sony Play­Station 4 zugreift, der kann bedenkenlos im Internet bestellen. Die Rabattaktion zeigt sich ähnlich gut wie die Black Friday-Angebote vor wenigen Wochen.