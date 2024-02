Nvidia, Meta & Microsoft: Diese Tech-Aktien profitieren vom KI-Boom

30 Milliarden US-Dollar Nettogewinn bei rund 61 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2023: Der Chip-Hersteller Nvidia scheint die Auswirkungen der Pandemie und des Ukrainekriegs auf die Weltwirtschaft überwunden zu haben. Besonders die zweite Hälfte des vergangenen Jahres war für die Tech-Firma enorm erfolgreich: Rund zwei Drittel der Umsätze und Gewinne wurden zwischen Juli und Dezember erzielt.



Das liegt primär an der gestiegenen Nachfrage nach speziellen KI-Chips, die unter anderem im Zuge der Veröffentlichung des Sprachmodells GPT-4 von OpenAI im März 2023 nach oben geschnellt war. Der Aktienmarkt reagierte auf die Ergebnisse des letzten Fiskalquartals mit einem deutlichen Schub: Zwischen 16 Uhr und 4:30 Uhr Ortszeit schoss die Aktie bereits um 13 Prozent nach oben. Damit setzt Nvidia seine Erfolgsgeschichte an der Börse fort, wie die Grafik zeigt.



Zum letzten Handelstag des Jahres 2023 hatte die Nvidia-Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 293 Prozent an Wert zugenommen. Andere große Tech-Firmen, zu denen im Rahmen dieser Grafik neben GAMAM und Nvidia auch Tesla gezählt werden, konnten ihre Ergebnisse ebenfalls deutlich verbessern. Wirkliche Konkurrenz konnte dem Nvidia-Höhenflug nur Meta machen.



Mark Zuckerbergs Firma steigerte ihren Aktienkurs im Analysezeitraum um 194 Prozent und erholte sich von den wenig vorzeigbaren Ergebnissen im Metaverse-Segment aus 2022, die Investoren an der Börse entsprechend quittiert hatten. Zwischen Dezember 2023 und Anfang Februar 2024 legte die Meta-Aktie nach der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse für das viertel Quartal 2023 nochmals deutlich zu.



Obwohl Apple in dieser Betrachtung mit 48 Prozent Zunahme des Börsenkurses zwischen Dezember 2022 und Dezember 2023 den letzten Platz einnimmt, liegt die Tech-Firma noch deutlich vor der Entwicklung des S&P 500. Der Index, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, konnte seinen Wert lediglich um 24 Prozent steigern.

