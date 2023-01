Werbeumsatz: Googles Kerngeschäft brummt

"Entlassungen im vergangenen Herbst bei Unternehmen wie Amazon, Meta, Snap und Twitter, sowie die Kürzungen bei Google sind ein Zeichen dafür, dass das Geschäft mit Online-Werbung immer schlechter und weniger profitabel wird", schreibt businessinsider.de in einem aktuellen Artikel über Entlassungen im US-Tech-Sektor. Das mag insgesamt stimmen, aber zumindest das letztgenannte Unternehmen bekommt davon bislang wenig mit.Im Gegenteil: Googles Werbeumsatz ist 2021 regelrecht durch die Decke gegangen. Etwas mehr als 209 Milliarden US-Dollar Umsatz spülten Onlineanzeigen in die Kassen des Suchmaschinen-Marktführer - das entspricht einem Wachstum von rund 43 Prozent. Und nachdem der Umsatz 2022 in den ersten drei Quartalen fast zwölf Prozent über dem Vorjahr liegt, dürfte erneut die 200-Milliarden-Marke geknackt worden sein. Anders ausgedrückt, es mag gute Gründe für dien Entlassung von 12.000 Alphabet-Angestellten geben, aber das Werbegeschäft zählt möglicherweise nicht dazu.