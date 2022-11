Kryptowährungen: Bitcoin erreicht Jahrestiefstwert

Der Bitcoinkurs saust im November kurzzeitig auf sein 52-Wochentief von weniger als 16.000 US-Dollar. Zuletzt hatte sich die Kryptowährung zwischen 20.000 und 24.000 US-Dollar stabilisiert, mit dem Bankrott der Krypto-Börse FTX stürzte der Preis nun aber auf nur noch 16.402 US-Dollar (Stand: 13.11.2022 23:59 MEZ).



Im Vergleich zum Spitzenwert im November 2021 ist der Wert eines Bitcoins um mehr als 70 Prozent gefallen. Trotz des starken Kursabfalls ist die Anzahl der Transaktionen an den Krypto-Börsen stabil geblieben, viele Anleger setzen darauf, den sogenannten "Dip" zu kaufen. Noch vor einem Jahr war ein Bitcoin etwa viermal so teuer wie heute.



Die Marktkapitalisierung aller Kryptomünzen bewegt sich momentan um die Marke von 840 Milliarden US-Dollar. Ether besitzt durch das vielfältig genutzte Ethereum-Netzwerk und die NFT-Industrie eine Marktdominanz von etwa 18,3 Prozent. Bitcoins Anteil am Marktwert aller Kryptowährungen schrumpfte hingegen von 70 Prozent Anfang des letzten Jahres auf nur noch etwa 38,3 Prozent im November 2022.

