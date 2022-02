Wertverlust bei Bitcoin & Co.: Schwere Zeiten für Kryptowährungen

Kryptocoins haben in den vergangenen zwei Monaten deutlich an Wert verloren. Die meisten großen Kryptowährungen performen seit Beginn des Jahres 2022 eher schlecht und der Negativ-Trend hält weiter an. So musste beispielsweise der Bitcoin in den vergangenen Monaten einiges an Wert einbüßen.Die Marktkapitalisierung des Krypto-Flaggschiffs ist gegenüber seinem Stand im Dezember 2021 um etwa 13 Prozent gesunken - das entspricht etwa 80 Milliarden US-Dollar. Alle Bitcoins sind laut CoinMarketCap zusammengenommen momentan rund 806 Milliarden US-Dollar wert.Damit ist der Bitcoin weiterhin die Nummer 1 der Marktkapitalisierung aller Kryptos. Erst mit weitem Abstand folgt Ethereum (351 Mrd. US-Dollar). Die zweitgrößte Kryptowährung hat in den letzten 60 Tagen eine Wertminderung von rund 28 Prozent verzeichnet. Noch härter hat es Solana getroffen - der Wert der Kryptomünzen hat sich seit Dezember 2021 nahezu halbiert.