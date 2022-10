Deutschland bleibt weiterhin Glasfaser-Entwicklungsland

Sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse will Vodafone in Deutschland realisieren. Dass Investitionen in die Infrastruktur dringend notwendig sind, zeigen Daten der OECD . Denen zufolge waren Ende 2021 hierzulande nur rund sieben Prozent aller stationären Breitbandanschlüsse in Deutschland mit einem Glasfaserkabel verbunden - gerade einmal 2,7 Prozentpunkte mehr als zwei Jahre zuvor. Fast nirgendwo in den Industriestaaten ist der Glasfaseranteil derartig niedrig. Absolute Weltspitze ist in dieser Hinsicht Südkorea mit einem Glasfaseranteil von rund 87 Prozent. In Europa ist Spanien mit 79 Prozent die Nummer 1 - ähnlich weit ist der Netzausbau in Schweden und Litauen. Schlechter als in der Bundesrepublik ist die Glasfaser-Infrastruktur nur in einer Handvoll OECD-Ländern wie etwa Österreich oder dem Vereinigten Königreich.