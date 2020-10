Wissenswertes zur Zeitumstellung

Jeder vierte Deutsche wird an diesem Wochenende die Uhr falsch umstellen, wenn heute Nacht die Winterzeit beginnt. Nicht nur wir haben damit Schwierigkeiten, die Umstellung in dieser Nacht stresst die Bürger auch in anderen Bereichen.15 Prozent mehr Krankmeldungen verzeichnet die DAK in einer Untersuchung an den ersten drei Tagen nach der Umstellung. Laut einer Studie des Auto Club Europas erfolgen in der ersten Woche der Sommer- oder Winterzeit bis zu 30 Prozent mehr Verkehrsunfälle - vermutlich durch den gestörten Schlafrhythmus. Haustiere bemerken die Zeitumstellung deutlich, da sie oft zu festen Zeiten spazieren gehen oder Futter bekommen - sie verstehen den Wechsel nicht.Kein Wunder also, dass 84 Prozent der Deutschen die Zeitumstellung überflüssig finden