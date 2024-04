begrenzen Sie per Hotkey die Bewegungen des Mauszeigers

MouseAxisLocker Download & Installation

Mauszeiger per Hotkey sperren

Einfacher Helfer

Mit dem kostenlosen MouseAxisLocker Downloadauf der horizontalen, vertikalen und diagonalen Achse.Dies ist etwa dann praktisch, wenn Sie in Zeichenprogrammen präzise Striche zeichnen möchten, aber auch andere Nutzergruppen können von dem einfach zu bedienenden Tool profitieren. Aktuell ist der MouseAxisLocker in Version 1.0 verfügbar.MouseAxisLocker unterstützt Windows 7, Windows 8, Windows 10 und Windows 11 (jeweils 32-Bit/64-Bit). Zu beachten gilt, dass die Software möglicherweise innerhalb von virtuellen Maschinen nicht richtig funktioniert. Neben dem hier angebotenen Installationsprogramm gibt es auf der Website des Entwicklers auch eine portable Version.Die Bedienung von MouseAxisLocker ist denkbar einfach: Nach dem Start sind automatisch vier Hotkeys aktiviert, über welche die Mausbewegungen eingeschränkt werden können: Während [Strg] + [1] den Mauszeiger auf der vertikalen Achse sperrt, beschränkt [Strg] + [2] diesen auf der horizontalen Achse. [Strg] + [3] und [Strg] + [4] halten den Zeiger hingegen auf einer nach links bzw. nach rechts verlaufenden Diagonale bei exakt 45 Grad. Durch erneutes Drücken der Tastenkombination wird der Mauszeiger wieder komplett freigegeben.MouseAxisLocker ist somit beispielsweise beim Zeichnen oder Bearbeiten von Bildern nützlich, wenn es darum geht, wirklich gerade Bewegungen durchzuführen. Auch bei manchen PC-Spielen kann das Tool dabei helfen, den Cursor auf einer geraden Linie zu führen.Personen mit eingeschränkter Feinmotorik könnten von einer begrenzten Mausbewegung profitieren, da sie so genauere Steuerungsmöglichkeiten erhalten und möglicherweise leichter auf bestimmte Bereiche des Bildschirms zugreifen können.Über die Einstellungen lassen sich die verwendeten Hotkeys anpassen, außerdem kann MouseAxisLocker hier direkt zum Autostart von Windows hinzugefügt werden - falls gewünscht, läuft das Programm versteckt im Infobereich.