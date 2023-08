Extended GodMode Download - Systemeinstellungen ändern

Extended GodMode Download & Installation

Der kostenlose Extended GodMode Download erweitert den sogenannten God Mode von Windows mit nützlichen Komfortfunktionen wie einer Suche und Favoriten.Die Software ermöglicht so den schnellen Zugriff auf nahezu alle Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten für Windows, die ansonsten nur umständlich über die Systemsteuerung oder Einstellungen zu erreichen sind. Hier finden Sie die aktuelle Version 1.0.2.18.Der Extended GodMode unterstützt die Betriebssysteme Windows 7, Windows 8, Windows 10 und Windows 11. Zu beachten gilt, dass der Entwickler die 32-Bit-Version derzeit nur als Beta anbietet. Eine Installation des nur wenige Kilobyte großen Tools ist nicht erforderlich, es kann daher direkt nach dem Download ausgeführt werden.Der sogenannte "God Mode" stammt eigentlich aus der Welt der Videospiele und steht dort für einen Cheat, mit dem Spieler ihren Charakter mit besonders mächtigen Fähigkeiten ausstatten und diesen etwa unsterblich machen. Unter Windows wird der Begriff scherzhaft verwendet und bezeichnet dort hingegen einen speziellen Ordner, der den Zugriff auf nahezu alle Funktionen zum Anpassen und Verwalten des Systems ermöglicht - Nutzer erhalten so ebenfalls "gottähnliche" Fähigkeiten.Um den God Mode von Windows zu nutzen, ist kein zusätzlicher Download erforderlich. Stattdessen genügt es, einen neuen Ordner mit dem Namenanzulegen. Die Freeware Extended GodMode greift diese Idee auf und erweitert sie dabei.Nach dem Start listet die Software die knapp 280 unterschiedlichen Funktionen auf, welche sich dann mit einem Doppelklick ausführen lassen. Der Clou: Einefiltert die Liste anhand des eingegebenen Stichwortes und gestaltet das Auffinden der gewünschten Funktion so deutlich komfortabler. Häufig genutzte Suchanfragen können zudem abgespeichert werden.Per Rechtsklick ist es außerdem möglich, regelmäßig benötigte Einstellungen in einezu übernehmen. Über die Menüleiste sind die zuletzt aufgerufenen und am häufigsten aufgerufenen Einträge verfügbar. Im Abschnitt Sonstiges finden sich Verknüpfungen zu den Elementen der Systemsteuerung sowie den wichtigsten Admin-Tools von Windows.Solange der Extended GodMode läuft, sind Funktionen wie die Favoriten oder der Verlauf auch über ein Symbol im Infobereich erreichbar. In den Einstellungen lässt sich das Aussehen der Software noch anpassen, beispielsweise durch ein dunkles Thema und klassische Schriftarten.