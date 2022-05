Easy Window Switcher Download - Alt-Tab-Alternative

Easy Window Switcher Download & Setup

Beliebter Mac-Hotkey für Windows

Tastenkombination [Alt] + [^]

Durchschalten zwischen allen geöffneten Instanzen

Der Easy Window Switcher Download imitiert ein nützliches Mac-Feature und macht den Wechsel zwischen mehreren Instanzen eines Programms per Hotkey möglich.Die kleine Freeware bietet somit eine praktische Alternative zu den in Windows implementierten Funktionen für den Wechsel zwischen mehreren offenen Programmfenstern und zeichnet sich durch eine einfache Bedienung und geringen Ressourcenverbrauch aus. Hier bieten wir die aktuelle Version 1.3 zum kostenlosen Download an.Easy Window Switcher unterstützt Windows 7, Windows 8, Windows 10 sowie Windows 11 (jeweils 32-Bit und 64-Bit). Nach dem Ausführen der heruntergeladenen Datei kann die Software wahlweise einmalig gestartet oder direkt zum Autostart für den aktuell angemeldeten Benutzer hinzugefügt werden.Nach dem Start läuft der Easy Window Switcher unauffällig im Hintergrund, wo es nur wenig Speicher (weniger als 1 MB) belegt. Eine Programmoberfläche oder ein Symbol in der Taskleiste gibt es nicht. Durch Drücken derverrichtet die Software ihren Dienst und führt ein sofortigesdes derzeit aktiven Programms durch. Rückwärts gewechselt kann mittelswerden.Je nach verwendetem Tastaturlayout kann die Tastenkombination auch anders sein, bei US-Tastaturen ist es etwa [Alt] + [`]. Allgemein ausgedrückt führt die Kombination aus [Alt] plus die Taste links neben der [1] zum Ziel.Damit imitiert die Freeware eine schon seit langer Zeit von Mac-Nutzern geschätzte Funktion, die standardmäßig nicht in Windows verfügbar ist. Denn während die bekannten Tastenkombinationen [Alt] + [Tab] oder [Win] + [Tab] einen Wechsel zwischen allen geöffneten Fenstern ermöglichen, springt der Easy Window Switcher nur zwischen den Fenstern derselben Anwendung hin und her.Der Easy Window Switcher ist Freeware, darf aber nur in einem nicht-kommerziellen Umfeld kostenlos genutzt werden. Andernfalls ist der Kauf einer Lizenz (10 USD) erforderlich.Möchten Sie den Easy Window Switcher beenden, müssen Sie die Easy Window Switcher.exe über den Taskmanager schließen. Um das Tool zu deinstallieren, wählen Sie nach einem erneuten Start der heruntergeladenen EXE-Datei "Easy Window Switcher" aus.