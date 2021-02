Reset Windows Update Agent - Update-Probleme von Windows lösen

Skript hilft bei Update-Problemen

Windows-Update reparieren

Das automatische Update von Windows funktioniert leider nicht immer reibungslos. Abhilfe schafft in vielen Fällen das Skript "Reset Windows Update Agent", welche alle notwendigen Schritte unter einer einheitlichen Oberfläche zusammenfasst. Hier bieten wir die aktuelle Version 11.0.0.9 zum Download an.Bei manchen Nutzern bereitet die Update-Funktion von Windows 10 oder älteren Versionen des Betriebssystems immer wieder mal Probleme. In einem solchen Fall werden dann etwa neue Updates zwar angezeigt, allerdings können diese nicht heruntergeladen und somit auch nicht installiert werden.Zur Lösung des Problems kann das hier bereitgestellte Skript verwendet werden, mit dem sich dieses und auch andere Probleme rund um das Windows-Update beheben lassen. Die Bedienung ist einfach und sollte so auch unerfahrene Windows-Nutzer vor keine größeren Probleme stellen.Nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs muss die Datei ResetWUDeu.cmd nach einem Rechtsklick über die Option "Als Administrator ausführen" gestartet werden. Die Sicherheitsabfrage der Benutzerkontensteuerung beantworten Sie mit "Ja" und starten den Prozess, indem Sie "J" eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.Im Menü des Skripts wählen Sie anschließend die Option "2. Reset Windows Update Components". Die zugehörigen Windows-Dienste werden nun automatisch beendet und neu gestartet. Dieser Vorgang kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Anschließend sollte das Update wieder reibungslos funktionieren.Der Reset Windows Update Agent unterstützt die Betriebssysteme Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 und Windows 10 Insider Preview.