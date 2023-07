SleepTimer Ultimate - PC zeitgesteuert herunterfahren

PC herunterfahren und mehr

Automatisierungstool

Mit der Freeware SleepTimer Ultimate 2.4 können Sie an Ihrem PC verschiedene Aktionen zu festgelegten Zeitpunkten automatisch ausführen lassen und beispielsweise das System herunterfahren, es neustarten oder in den Ruhezustand versetzen.Über den Menüpunkt "Action" legen Sie die gewünschte Aktion fest. Sie können Ihren PC automatisch herunterfahren, ihn neustarten oder ausschalten lassen, den aktuellen Benutzer abmelden, den Computer sperren oder ihn in den Ruhezustand beziehungsweise Standby-Modus versetzen. Alternativ lassen sich ein ausgewähltes Programm starten oder verschiedene Multimedia-Einstellungen verändern.Mit der Funktion "Time" legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem die gewählte Aktion ausgeführt werden soll. Dies kann sofort, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nach dem Verstreichen eines Countdowns sein. Alternativ kann die Aktion dann ausgeführt werden, wenn ein Programmfenster mit einem bestimmten Titel erscheint, der PC für einen eingestellten Zeitraum nicht mehr verwendet oder eine bestimmte CPU-Auslastung über- oder unterschritten wurde.In den Optionen lassen sich beispielsweise Sicherheitsabfragen ein- und abschalten, Sounds, Sprechblasen und Bildschirmtexte einstellen oder eine Fortschrittsanzeige in der Taskleiste aktivieren (nur Aero). Wer das Programm häufig benutzt, kann es außerdem zum Autostart von Windows hinzufügen und dabei auch mit einem Passwort schützen, sodass es nicht von anderen Nutzern gestoppt werden kann.SleepTimer Ultimate hilft dabei, verschiedene Aufgaben am PC zu automatisieren und lässt sich für diesen Zweck schnell und unkompliziert einrichten. Leider ist es mit dem Programm nicht möglich, verschiedene Aktionen gleichzeitig zu planen. Auf der Herstellerseite wird außerdem eine portable Version angeboten, die ohne Installation auskommt.