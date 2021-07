Sumatra PDF - Extra-Schlanker PDF-Reader

Die Light-Version

Kompakter E-Book-Reader mit wenig Ballast

Will man Dateien im PDF-Format anschauen, muss das passende Reader-Programm her. Die kleine Anwendung Sumatra PDF 3.3.1 bringt alle nötigen Funktionen zum Betrachten von PDF-Dateien mit sich und wird kostenlos unter der GPL v3-Lizenz vertrieben.Es gibt viele Programme, die es ermöglichen, PDF-Dateien zu öffnen, zu verwalten und sogar zu bearbeiten. Die Entwickler von Sumatra PDF haben sich aber ganz darauf konzentriert, ihre Anwendung nur mit den allernötigsten Funktionen auszurüsten, die es möglich machen, eine PDF-Datei zu öffnen und zu lesen. Weitere Features wie beispielsweise das Markieren von Text-Passagen ist mit diesem Programm dagegen nicht möglich. Kurz gesagt: Bei Sumatra PDF tauscht man Vielfalt gegen einfache Bedienbarkeit.Diese Philosophie macht sich auch beim Nutzerinterface bemerkbar. Die Oberfläche des Programms ist einfach und intuitiv gestaltet. Über das klassische Datei-Menü können PDFs zum Öffnen ausgewählt werden. Danach ermöglicht es das Programm, die gewünschte Ansicht auszuwählen. Darüber hinaus bietet Sumatra PDF die Möglichkeit, in Dokumenten zu zoomen und diese auszudrucken.Seit der Version 2.5.x können außerdem E-Book-Dateien in einem zweiseitigen Layout betrachtet werden. Ein Fullscreen-Modus für die digitalen Bücher wird schon seit der Vorgängerversion unterstützt. Darüber hinaus machen es die Entwickler mit einer Reihe neuer Shortcuts noch einfacher, sich innerhalb von PDF-Dokumenten zu bewegen.Sumatra PDF kann aktuell mit Dateien in den Formaten PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ und CBR umgehen und bietet dabei überschaubare Funktionalität und intuitive Bedienbarkeit. Dank dieser kompakten Bauweise kann das Programm bei Startgeschwindigkeit und Arbeitstempo echte Vorteile bieten und auch portabel genutzt werden. Aktuell steht Sumatra PDF für Systeme mit Windows 8, Windows 7, Vista und XP zur Verfügung.