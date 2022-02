Werbespot: Eine Spinne verliebt sich in das neue Galaxy S22 Ultra

Unter dem Motto "Liebe kennt keine Grenzen" hat Samsung einen überaus niedlichen und sehenswerten Werbespot für das Galaxy S22 Ultra veröffentlicht. Das "sehenswert" gilt zumindest dann, wenn man nicht unter Arachnophobie leidet, denn der Star des Clips ist eine kleine Spinne, die sich unsterblich in das neue Smartphone verliebt.Schaut man sich die Rückseite des neuen Galaxy S22 Ultra an, können einen die vielen Objektive durchaus an die Augen einer Spinne denken lassen. So überrascht es eigentlich nicht, dass sich die kleine Spinne Sam sofort verliebt, als sie das Smartphone in Übergröße auf einem Plakat erblickt. Als die Werbetafel jedoch überklebt wird, schlägt die Liebe schnell in Liebeskummer um - doch zum Glück lässt das Happy End der Geschichte nicht lange auf sich warten.Der putzige Werbespot wurde von Samsung zusammen mit der Werbeagentur Leo Burnett und der Berliner Filmproduktion Zauberberg Productions umgesetzt.