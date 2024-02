American Football ist nicht nur im Fernsehen ein Riesengeschäft, auch in Sachen Sportwetten ist die NFL mittlerweile ein enormer Wirtschaftsfaktor. Das bedeutet, dass die entsprechenden Anbieter sehr viel Geld in die Werbung stecken können und so verwundert es auch nicht, dass im Spot von BetMGM Vince Vaughn, Wayne Gretzky und viele andere mehr wetten dürfen, aber nicht Tom Brady. Denn der Star-Quarterback darf nicht, weil er schlichtweg schon zu viel in seinem Leben gewonnen hat.