Wer seine nächste Unterkunft auf Booking.com bucht, hat wahrlich viele Optionen. So viele, dass man diese unmöglich alle allein ausprobieren kann. Dies sieht auch die US-Schauspielerin und Komikerin Tina Fey so und engagiert daher eine Reihe Body-Doubles für diesen Job - und macht so Platz für eine Reihe weiterer Gastauftritte, unter anderem von Jane Krakowski und Glenn Close.