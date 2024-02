Man stelle sich vor: So manche wichtige Entscheidung der Menschheitsgeschichte wurde dem Zufall überlassen, etwa durch einen Münzwurf. Alternativ kann man auch einen Oreo-Keks aufdrehen, wobei dann die cremige Seite eben für "Weg A" oder "Weg B" steht. Genau das zeigt dieser witzige Super-Bowl-Werbespot, der uns etwa in die Steinzeit oder nach Troja führt. Auch in der jüngeren Vergangenheit hat der Doppelkeks schon einiges bewirkt und etwa Kris Jenners Reality-TV-Karriere (Keeping Up with the Kardashians) begründet.