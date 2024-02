Bitte beachten: Die Schuhmarke Skechers schreibt man ohne "T", schon immer. Dass aber eben manchmal doch ein "T" in Skechers stecken kann, zeigt uns hier der A-Team-Kultstar Mr. T. Dieser trägt die bequemen Schuhe nämlich in allen nur erdenklichen Lebenslagen, etwa nach Klimmzügen am Strand, nach dem Laufen über glühende Kohlen oder beim Angeln. An der korrekten Schreibweise ändert all das natürlich nichts.