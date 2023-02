Super Bowl 2023: Xfinity 10G - Ein großer Schritt fürs Internet

Xfinity (Comcast Cable Communications) feiert zum Super Bowl den Start seines 10G-Netzwerks für superschnelles Internet. Diesen setzt das Unternehmen, natürlich nicht ganz ernst gemeint, mit der Apollo-11-Mondlandung gleich. Allerdings sind die Astronauten hier nicht wirklich auf dem Mond, sondern Charaktere eines Videospiels, wie die beiden hier durch eine Gruppe Teenager erfahren müssen. 10G macht dies offenbar möglich. Mit der Ankunft eines feindlichen Alien-Raumschiffs haben die zwei aber dann trotzdem nicht gerechnet. Übrigens: In den Raumanzügen stecken der Komiker Will Forte und Schauspieler Chris Bauer (For All Mankind).