Super Bowl 2023: Pepsi mit neuem Geschmack und Ben Stiller

Pepsi begnügt sich nicht mit einem einzigen Werbespot, sondern hat zwei separate Beiträge unter dem Titel "Großartige Schauspielerei oder großartiger Geschmack?" veröffentlicht. In dem einen ist der Schauspieler und Komiker Steve Martin zu sehen, in dem anderen Ben Stiller - natürlich samt Cameo-Auftritt in Zoolander.