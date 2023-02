Super Bowl 2023: Melissa McCarthy singt für Booking.com vom Urlaub

Die Online-Reiseplattform Booking.com hat die Schauspielerin Melissa McCarthy als neues Gesicht für ihre Marketingkampagnen gewonnen. Zum Super Bowl träumt die 52-Jährige in einem TV-Spot von ihrer nächsten Reise, da dafür aber die knapp bemessenen (und ziemlich teuren) Werbesekunden beim Mega-Sportevent nicht ausreichen, gibt es online die extralange Musical-Fassung, in der McCarthy "Somewhere, Anywhere" trällert.