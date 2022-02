Super Bowl 2022: Riesen-Staraufgebot in Nissans 'Thrill Driver'

Nissan möchte uns in seinem Super Bowl-Werbespot eigentlich den Nissan Z zeigen, der neue Sportwagen verblasst aber schon fast bei dem Staraufgebot, welches der japanische Autobauer hier vor die Kamera holt. In "Thrill Driver" wird der kanadische Schauspieler und Komiker Eugene Levy zum langhaarigen Actionstar. Ebenfalls in kurzen Auftritten mit von der Partie: Brie Larson (Captain Marvel), Danai Gurira (Michonne in The Walking Dead) und Dave Bautista (Drax in Guardians of the Galaxy).