Super Bowl 2020: Die Rückkehr der Minions steht bevor

Die gelben Minions haben bereits in drei Teilen der "Ich - Einfach unverbesserlich"-Reihe für Gru gearbeitet und dabei für jede Menge Chaos gesorgt. 2015 durften sie dann ihr erstes eigenes Kinoabenteuer bestreiten, ganz ohne dass sie dabei Anweisungen von dem eigentlich gar nicht so bösen Superschurken erhalten. Wie die Minions und Gru zusammengefunden haben, soll uns schon bald ein weiterer Film erzählen. Minions 2: The Rise of Gru dürfte dabei gewohnt witzig werden, wie ein erstes Teaser-Video vermuten lässt. Ein längerer Trailer soll schon bald nachgereicht werden.