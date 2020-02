Super Bowl 2020: Spannender Teaser zum Horrorfilm 'A Quiet Place 2'

A Quiet Place gilt als einer der großen Überraschungshit im Horrorgenre der letzten Jahre. Da eratunt es wenig, dass eine Fortsetzung auch schon in den Startlöchern steht. Darin werden wir dann vielleicht auch mehr über die Herkunft der seltsamen wie tödlichen Kreaturen erfahren, die von jedem noch so kleinen Laut angezogen werden. Zum Super Bowl zeigt ein neuer Teaser-Trailer, was die Überlebenden in A Quiet Place 2 - Abseits des Pfades sowie uns ab dem 19. März im Kino erwartet.