Super Bowl 2020: Doritos zeigt Dance-Battle im Wilden Westen

In einem guten Western darf natürlich ein abschließender Showdown nicht fehlen, bei dem sich meist zwei Kontrahenten mit Revolvern gegenüberstehen. In der Wildwest-Szene dieses Doritos-Werbespots ist das jedoch ganz anders, was vielleicht auch daran liegen mag, dass sich hier der Rapper Lil Nas X und der Schauspieler Sam Elliott begegnen. Statt blauer Bohnen gibt es lässige Tanzschritte, bei denen nicht mal Elliotts Bart stillhalten kann. Wer am Ende gewinnt? Das verrät das Video.