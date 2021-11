Amazon feiert im Prime Video Weihnachtsspot die Kraft die Lächelns

In rund einem Monat ist Weihnachten - Amazon läutet die festliche Jahreszeit mit einem witzigen wie berührenden Werbespot für den hauseigenen Streaming-Dienst Prime Video ein, in dem eine außergewöhnliche Freundschaft zwischen einem Mann und einer Hyäne entsteht.Stars des zwei Minuten langen Werbevideos sind die Hyäne Hattie und der Tierpfleger Carl (gespielt von David K. Whiting). Die beiden haben es offenbar nicht leicht in ihrem Leben, denn Hattie wird von seinem Rudel ausgegrenzt und auch Carl fällt es schwer zu lächeln. Als die beiden jedoch eines Tages zufällig ihre gemeinsame Vorliebe für Comedy (natürlich bei Amazon Prime Video) entdecken, entsteht eine nicht ganz alltägliche Freundschaft zwischen Mensch und Tier, die sogar über die Grenzen des Zoos hinausgeht.Der Werbespot wurde von CYW entworfen und von Blur Films unter der Regie von Chris Balmond produziert. Begleitet wird das Video, welches Teil der Amazon-Kampagne "Jedes Lächeln erzählt eine Geschichte" ist, vom Song Smile der Singer-Songwriterin Joy Crookes. Amazon zeigt den Spot in der Weihnachtszeit sowohl im Internet als auch im TV und Kino.