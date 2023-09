eFootball 2024: Ein großes Update läutet die neue Fußball-Saison ein

Neue Booster, Kader-Updates und mehr

Konami versorgt seine Fußballsimulation eFootball mit einem größeren Update. Dieses trägt die Versionsnummer 3.0 und erhöht die Jahreszahl auf 2024. Natürlich gibt es aber nicht nur neue Zahlen, sondern auch einige Gameplay-Verbesserungen und Inhaltsupdates.Den Start in die neue eFootball-Saison feiert Konami mit einem Trailer, der rund sechs Minuten Einblicke in die neue Version liefert. Vor allem wurde die Ballkontrolle verbessert, wenn es ins Dribbling geht. Dies soll für mehr Torchancen sorgen, gleichzeitig aber auch neue taktische Möglichkeiten bei der Verteidigung ermöglichen.Mit den sogenannten Boostern gibt es ein komplett neues Feature in eFootball 2024, mit denen Spieler die Eigenschaften ihrer Topstars noch weiter verbessern können - sogar über die bisher geltende Grenze von 99 hinaus. Neben spielerspezifischen Boostern gibt es auch Team-Booster. All das soll für mehr Individualität auf dem Spielfeld sorgen.Konami betont außerdem noch einmal die Partnerschaft mit internationalen Vereinen wie dem FC Bayern München, Manchester United FC, Inter Mailand, AC Mailand, Arsenal FC oder FC Barcelona, deren Änderungen bei Trikots, Stadien und dem Kader berücksichtigt wurden. Das gilt natürlich nicht nur für die genannten, sondern auch viele weiteren Teams. Details zu diesen sowie allen anderen Änderungen stellt Konami ausführlich in den Versionsinfos vor.