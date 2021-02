Bravely Default 2 - Finaler Trailer stimmt auf das Rollenspiel ein

In wenigen Tagen erscheint eine Fortsetzung zum Nintendo 3DS-Rollenspiel Bravely Default für die Nintendo Switch . In einer Fantasy-Welt sucht eine Gruppe kleiner Helden nach vier verborgenen Kristallen, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen.In Bravely Default 2 wurden die vier Elementarkristalle von einer finsteren Macht geraubt, wodurch die Königreiche von Excillant ins Chaos gestürzt wurden. Das Schicksal der Men­schen liegt nun in den Händen der vier Helden und Heldinnen Seth, Gloria, Elvis und Adelle, die sich auf eine gefährliche Reise begeben, um die Kristalle an ihren ursprünglichen Ort zurückzubringen.Der Vorgänger zu Bravely Default 2 war im Herbst 2012 zunächst in Japan für den Nintendo 3DS erschienen. Ein Jahr später folgte eine erweiterte Fassung, die dann auch ihren Weg nach Europa fand. Bravely Default 2 erzählt auf der Switch nun eine neue Geschichte, die keine konkreten Vorkenntnisse voraussetzt. Das Spiel erscheint am 26. Februar 2021, eine kostenlose Demo ist bereits jetzt verfügbar.