XIII - Remake des Shooters erscheint im November, neuer Trailer

Das Remake des Shooters XIII hätte eigentlich schon vor einigen Monaten erscheinen sollen. Wer befürchtet hatte, das Spiel könnte unterdessen sogar eingestellt worden sein, darf nun erleichtert sein, denn Microids und der Entwickler PlayMagic haben jetzt einen genauen Erscheinungstermin bekanntgegeben. Außerdem gibt es einen brandneuen Trailer mit zahlreichen Ausschnitten aus der Neuauflage.Auch das Remake von XIII setzt erneut auf den Cel-Shading-Stil des Klassikers aus dem Jahr 2003. So wie damals müssen Spieler als Soldat mit Gedächtnisverlust beweisen, dass sie nicht für den Mord am Präsidenten verantwortlich sind. In insgesamt 34 Levels suchen Spieler nach einem Weg, ihr Gedächtnis wiederzuerlangen und die Drahtzieher hinter einer geheimnisvollen Verschwörung zu stellen. Neben einer verbesserten Grafik bekommt das Remake unter anderem auch eine neue Synchronisation.XIII erscheint am 10. November 2020 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch . Angekündigt wurden außerdem eine limitierte Sonderedition mit Steelbook, drei Kunstkarten und zusätzlichen Waffenskins.