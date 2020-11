XIII - Das Shooter-Remake zeigt sich im offiziellen Launch-Trailer

Microids und der Entwicklers PlayMagic veröffentlichen heute das Remake des Shooters XIII für PC und Konsolen. Zum Start gibt es noch einmal einen weiteren Trailer, der frische Ausschnitte aus dem Spiel im Comic-Look zeigt.In XIII schlüpfen Spieler in die Rolle eines Mannes, der jegliche Erinnerungen an sein bis­he­ri­ges Leben verloren hat. Allerdings stellt er schnell fest, dass er in irgendeiner Form in die Ermordung des US-Präsidenten verwickelt ist. Verfolgt von der CIA und dem FBI begibt sich der Spieler auf die Suche nach Antworten und einem Weg, die wahren Attentäter ausfindig zu machen.So wie auch schon das Original aus dem Jahr 2003 setzt das Remake auf eine bunte Cel-Shading-Grafik, die deutlich an die Comic-Vorlage des Shooters erinnert. Dank neuer Grafik-Engine sieht das Spiel nun aber deutlich schöner als damals aus. Musik und Stimmen der Originalversion bleiben erhalten, was somit auch für die deutsche Sprachausgabe gilt.XIII ist für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, nächstes Jahr folgt das Spiel außerdem für die Nintendo Switch