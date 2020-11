WoW: Blizzard zeigt den Launch-Trailer zur Shadowlands-Erweiterung

In einer Woche erscheint mit Shadowlands die bereits achte Erweiterung für das Online-Rollenspiel World of Warcraft . Um jetzt schon einmal auf die Veröffentlichung einzustimmen, zeigt Blizzard Entertainment einen aufwendig gestalteten CGI-Trailer und gibt einen Ausblick darauf, was auf die Spieler zukommt.World of Warcraft: Shadowlands lässt Spieler die verschiedenen Ebenen des Jenseits, oder genauer: der Schattenlande, erkunden. Die Erweiterung bringt dazu insgesamt fünf neue Zonen, die im Video kurz vorgestellt werden. Den Anfang macht Bastion, das am ehesten einer Vorstellung des Himmels ähnelt. Im Anschluss sind noch Eindrücke des naturnahen Ardenwaldes, des von Kriegen geplagten Maldraxxus und des Büßerortes Revendreth zu sehen. Zuletzt gibt es mit dem Schlund einen weiteren Ort, der verbannten Seelen nichts anderes als Trostlosigkeit bietet.Darüber hinaus bringt die Shadowlands-Erweiterung noch eine Reihe weiterer Neuerungen mit. Dazu zählen der neue Sammelpunkt Oribos, die Einführung von Pakten, zusätzliche Belohnungen und Boni sowie der unendliche Dungeon Torghast, der immer wieder neue Herausforderungen liefert. World of Warcraft: Shadowlands erscheint weltweit am 24. November 2020.