What If...? - Neuer Trailer stellt das Marvel-Universum auf den Kopf

Disney bereitet den Start der nächsten Marvel-Serie beim Streaming-Dienst Disney+ vor. In der Animationsserie What If...? gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren des Comic-Universums - jedoch mit teils recht gravierenden Abweichungen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zur ungewöhnlichen Idee.



"Was wäre wenn…?" - dies ist die zentrale Frage der Serie, die viele Schlüsselmomente der Marvel-Comics und -Filme auf den Kopf stellt und diese ganz anders ablaufen lässt. Beispielsweise wird im Trailer Tony Stark vom Superschurken Killmonger gerettet - was dann letztendlich zu einem vollkommen anderen Iron Man führt. Auch bekommen wir hier einen weiblichen Captain Britain anstelle eines männlichen Captain America zu Gesicht. Weitere Änderungen führen offenbar zu Zombie-Avengers und auch die Geschichten von Spider-Man, Thor oder den Guardians of the Galaxy entwickeln sich hier nicht so, wie wir sie kennen.



Marvel Studios' What If...? startet am 11. August 2021 exklusiv bei Disney+ mit zunächst zehn Episoden. Eine zweite Staffel befindet sich aber bereits in Vorbereitung.