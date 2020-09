Twin Mirror kommt im Dezember, neuer Trailer zum Mystery-Thriller

Der interaktive Psycho-Thriller Twin Mirror sollte eigentlich schon vor einer ganzen Weile erscheinen, musste dann aber ohne neuen Termin verschoben werden. Nun steht ein neuer und hoffentlich auch finaler Termin für das Spiel des französischen Entwicklers Dontnod fest. Um diesen gebührend zu feiern, wurde außerdem ein neuer Trailer freigegeben.Twin Mirror erzählt die Geschichte des ehemaligen Investigativ-Journalisten Sam Higgs, der seine alte Heimatstadt Basswood in West Virginia besucht, um dort an der Beerdigung seines besten Freundes teilzunehmen. Doch während seines Besuches stellt er schnell fest, dass die Stadt einige finstere Geheimnisse birgt. Bei seinen Recherchen wird Sam auch mit seinen Verwandten interagieren, allerdings scheint er nicht jedem vertrauen zu können - vielleicht nicht einmal sich selbst.Twin Mirror erscheint am 1. Dezember 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Auf dem PC wird das Spiel dann zunächst exklusiv im Epic Games Store zu haben sein.