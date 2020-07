Tell Me Why - Adventure bekommt Release-Termin und neuen Trailer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der Entwickler Dontnod Entertainment bringt sein nächstes Adventure nach Life Is Strange 2 an den Start: Die erste Episode von Tell Me Why erscheint im nächsten Monat für den PC sowie die Xbox One und ist auch im Xbox Game Pass enthalten.Los geht es mit der ersten Episode am 27. August, zwei weitere Kapitel folgen dann bereits nur wenig später, nämlich am 3. und am 10. September - womit das Spiel dann ab­ge­schlos­sen ist. Insgesamt könnte die Geschichte also etwas kürzer als die von Life Is Stange und Life Is Strange 2 ausfallen, welche es jeweils auf fünf Kapitel brachten.Tell Me Why erzählt die Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson, die sich nach zehn Jah­ren Trennung in der Idylle Alaskas wiedertreffen und gemeinsam versuchen, die Er­in­ne­run­gen an ihre noch immer ganz unkomplizierte Kindheit aufzuarbeiten. Dazu müssen Spieler verschiedene Schlüsselmomente der Vergangenheit aus unterschiedlichen Blickwinkeln durch­le­ben, allerdings scheinen sich die Erinnerungen der beiden mitunter recht stark zu un­ter­schei­den.